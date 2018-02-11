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Жители Сеула протестуют против участия атлетов из КНДР в Олимпиаде

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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Активисты консервативного толка провели акцию протеста в центре Сеула возле площадки, где должно пройти выступление оркестра Samjiyon из КНДР, сообщает Yonhap.

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Участники демонстрации, которых было порядка 800 человек, выступали против участия спортсменов из КНДР в Олимпиаде-2018 в составе единой общекорейской команды. Они разорвали фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына и попытались сжечь флаг КНДР, но их попытку пресекла полиция. 

«Существует фракция, которая пытается превратить эту страну в коммунистов. Если мы не остановим ее, мы будем голодать или замучены до смерти под властью Ким Чен Ина», — утверждают организаторы протеста.

Как отмечает агентство, подобные демонстрации стихийно проходят по всему Сеулу. 

Концерт северокорейских музыкантов должен состояться 11 февраля в Национальном театре Кореи в Сеуле в 19:00 по местному времени. На этой неделе труппа выступала на мероприятиях Олимпиады, но потом ей пришлось вернуться на родину и затем приехать обратно, поскольку КНДР запретила Южной Корее заправлять их судно.

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