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КНДР запретила Южной Корее дозаправлять судно со своими артистами

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Фото: AFLO
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Южная Корея не будет дозаправлять судно Man Gyong Bong, на котором прибыли артисты из КНДР для выступления на концертных площадках Олимпиады в Пхёнчхане. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на источник в министерстве по делам национального объединения в Сеуле.

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Сейчас на судне, пришвартованном в порте Мукхо, находятся около 140 человек из оркестра Samjiyon. На теплоходе артисты и проживают, возвращаясь туда после концертов.

Уточняется, что власти КНДР отозвали свой запрос на дозаправку, поэтому паром с музыкантами вернется домой в субботу. Однако, в воскресенье он снова приплывет в Южную Корею, поскольку у оркестра запланирован концерт Сеуле. О дальнейшем маршруте теплохода пока не известно.

Судам КНДР запрещено заходить в южнокорейские порты из-за односторонних санкций. Однако ограничительные меры сняли на время Олимпиады.

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