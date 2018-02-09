Сестра лидера КНДР и президент Южной Кореи пожали друг другу руки

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин впервые встретился с сестрой лидера КНДР Ким Ё Чжон, пишет Associated Press.

Как отмечает агентство, представители двух стран пожали друг другу руки на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Ким Ё Чжон прибыла в Республику Корея в составе делегации КНДР 9 февраля. Она пробует в стране три дня. Сестра Ким Чен Ына также встретится с Мун Чже Ином за завтраком в официальной резиденции южнокорейского лидера в Сеуле.

Ранее портал iz.ru писал, что сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына может пригласить президента Южной Кореи посетить КНДР.