Сестра Ким Чен Ына может пригласить президента Южной Кореи посетить КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может получить приглашение посетить КНДР от сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына на зимних Олимпийских играх.

Информацию об этом распространила CNN со ссылкой на высокопоставленные источники.

Встреча может состояться «когда-нибудь в этом году», возможно, 15 августа, сообщает ТАСС.

Сестра главы КНДР Ким Ё Чжон, которая является заместителем начальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи, вошла в состав делегации Северной Кореи на ОИ-2018.

5 февраля портал iz.ru сообщил, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретится с конституционным лидером КНДР Ким Ён Намом на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане.

Речь идет о случайных встречах на полях церемонии открытия. Кроме того, политики увидятся на первом матче объединенной «межкорейской» женской хоккейной сборной.