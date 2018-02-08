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СБ ООН одобрил поездку делегации КНДР на Олимпиаду-2018

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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР одобрил поездку северокорейской делегации на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в штаб-квартире всемирной организации.

По словам собеседника агентства, формальное рассмотрение соответствующей заявки было необходимо в связи с включением в состав делегации председателя спорткомитета страны Чхве Хви. 2 июня 2017 года Чхве Хви был включен в санкционный перечень ООН. Ограничения в отношении физических лиц подразумевают запрет на поездки за рубеж и замораживание активов.

Как сообщал портал iz.ru 4 февраля, северокорейскую делегацию на Олимпийских играх возглавит председатель президиума Верховного народного собрания КНДР и формальный глава государства Ким Ён Нам. В состав делегации также войдут родная сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, занимающая пост замначальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи, и председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон. Их сопровождают 19 человек, в том числе три представителя СМИ. Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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