Сестра Ким Чен Ына посетит Южную Корею в составе олимпийской делегации

Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон приедет в Южную Корею в составе официальной делегации на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.

Отмечается, что в состав делегации КНДР войдут 22 высокопоставленных лица. Они будут находиться в Южной Корее с 9 по 11 февраля.

Ким Ё Чжон занимает пост заместителя начальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи.

Ранее сообщалось, что северокорейскую делегацию возглавит 90-летний председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Нам.