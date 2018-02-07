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Сестра Ким Чен Ына посетит Южную Корею в составе олимпийской делегации

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Фото: REUTERS/Song Kyeong-Seok
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Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон приедет в Южную Корею в составе официальной делегации на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.

Отмечается, что в состав делегации КНДР войдут 22 высокопоставленных лица. Они будут находиться в Южной Корее с 9 по 11 февраля.

Ким Ё Чжон занимает пост заместителя начальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи.

Ранее сообщалось, что северокорейскую делегацию возглавит 90-летний председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Нам.

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