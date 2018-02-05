Президент Южной Кореи увидится на ОИ с формальным лидером КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретится с конституционным лидером КНДР Ким Ён Намом на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане.

Речь идет о случайных встречах на полях церемонии открытия. Кроме того, политики увидятся на первом матче объединенной «межкорейской» женской хоккейной сборной, который запланирован на первый день Игр.

Возможность отдельной встречи один на один обсуждается.

«Никакой конкретной просьбы Пхеньяна о встрече с президентом пока нет», — заявил агентству Рёнхап представитель администрации президента Южной Кореи.

Но сам приезд высокопоставленного чиновника из КНДР «дает сигнал и Сеулу, и всему миру», констатировал южнокорейский чиновник.

Ким Ён Нам последние 20 лет занимает пост председателя президиума Верховного народного собрания КНДР. Согласно конституции страны, эта должность является высшей в Северной Корее. 90-летний политик является дуайеном северокорейского управленческого аппарата, побив возрастной рекорд для высших госдолжностей в стране.

Как сообщал iz.ru, в Южную Корею прибыла делегация КНДР для проверки площадок выступления художественных коллективов на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.