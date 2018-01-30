Хоккеистки сборной КНДР и Южной Кореи столкнулись с языковым барьером

Хоккеистки сборной Южной Кореи и КНДР столкнулись с проблемой языкового барьера во время первой совместной тренировки в преддверии зимней Олимпиады в Пхёнчхане.

Несмотря на то что в обеих странах используют одинаковый алфавит, спортивная терминология у них развивалась по-разному. Так, южнокорейская сторона адаптировала английские слова, северные соседи выработали собственные обозначения.

Для того чтобы решить проблему непонимания, для хоккеисток составили списки различающихся терминов. Также туда добавили некоторые транскрипции на английском для их канадского тренера Сары Мюррей, пишет газета «Спорт-Экспресс».

На зимней Олимпиаде, которая пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, сборные Южной Кореи и КНДР по хоккею выступят единой командой.