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Южнокорейскую гимнастку затравили за любовь к России

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Фото: Global Look Press/AFLO/Sho Tamura
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В Южной Корее чемпионка страны по художественной гимнастике Сон Ен Чжэ стала объектом для травли за любовь к России.

Спортсменка подверглась нападкам интернет-троллей из-за лайка в Instagram, который она поставила российской фигуристке Аделине Сотниковой, пишет South China Morning Post.

Как отмечает издание, свою симпатию Сон Ен Чжэ выразила еще во время Олимпийских игр в Сочи.

Тогда россиянка в финале одолела соперницу из Южной Кореи, которая впоследствии ушла из спорта якобы из-за нечестной победы Сотниковой.

Спустя четыре года после Олимпиады пользователи социальной сети сочли лайк южнокорейской гимнастки «неуважительным», засыпав страницу девушки в Instagram жалобами.

В результате аккаунт Сон Ен Чжэ был заблокирован, а спортсменка была вынуждена принести свои извинения народу Южной Кореи.

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