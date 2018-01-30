Южнокорейскую гимнастку затравили за любовь к России

В Южной Корее чемпионка страны по художественной гимнастике Сон Ен Чжэ стала объектом для травли за любовь к России.

Спортсменка подверглась нападкам интернет-троллей из-за лайка в Instagram, который она поставила российской фигуристке Аделине Сотниковой, пишет South China Morning Post.

Как отмечает издание, свою симпатию Сон Ен Чжэ выразила еще во время Олимпийских игр в Сочи.

Тогда россиянка в финале одолела соперницу из Южной Кореи, которая впоследствии ушла из спорта якобы из-за нечестной победы Сотниковой.

Спустя четыре года после Олимпиады пользователи социальной сети сочли лайк южнокорейской гимнастки «неуважительным», засыпав страницу девушки в Instagram жалобами.

В результате аккаунт Сон Ен Чжэ был заблокирован, а спортсменка была вынуждена принести свои извинения народу Южной Кореи.