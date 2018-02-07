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Делегация КНДР прибыла на Олимпиаду в Южную Корею

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Фото: REUTERS/Ahn Young-joon
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Делегация, состоящая из 280 представителей КНДР, прибыла в Южную Корею для участия в Олимпиаде. Об этом сообщило южнокорейское министерство объединения. 

«В составе делегации — четверо представителей Национального олимпийского комитета КНДР, 229 болельщиков, демонстрационная команда по тхэквондо в составе 26 человек и 21 журналист», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС

Представители Северной Кореи поселились в отелях в провинции Канвондо. 

Потепление в отношениях между Южной и Северной Кореями наметилось в начале 2018 года. Государства провели переговоры на министерском уровне впервые за два года. Они прошли в пограничном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны решили, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхёнчхане делегацию, в которую войдут представители власти.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. 

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