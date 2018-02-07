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США отложили испытание межконтинентальной ракеты из-за Олимпиады

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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США отложили испытание межконтинентальной баллистической ракеты в связи с Олимпиадой, которая стартует в Южной Корее 9 февраля.

Информацию об этом распространили американские СМИ.

«США приняли решение отложить запланированное испытание межконтинентальной баллистической ракеты с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, принимая во внимание проведение зимних Олимпийских игр в 2018 году», — цитирует решение «РИА Новости».

2 февраля портал iz.ru рассказал, что американская ядерная доктрина рассматривает КНДР как «неотложную и непредсказуемую угрозу» для США, их союзников и партнеров.

В своих выводах Вашингтон учел «существующий и разрабатываемый ядерный потенциал, существующий потенциал в области химических, биологических и обычных вооружений, а также исключительно провокационную риторику и действия» Пхеньяна.

4 февраля премьер-министр Японии Синдзо Абэ попросит Сеул и Вашингтон возобновить совместные учения в Юго-Восточной Азии сразу после окончания Олимпиады. Причем глава кабмина будет настаивать на сохранении масштабов маневров.

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