В КНР провели испытания комплекса ПРО средней дальности

Китай 5 февраля провел успешное испытание по перехвату ракет средней дальности наземного базирования. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает министерство обороны КНР.

Ведомство отметило, что «в ходе испытания удалось достичь поставленной цели». Тип задействованных в ходе маневров ракет, а также системы обнаружения и перехвата в заявлении минобороны не указываются.

«Испытания являются оборонительными и не направлены против других государств», — говорится в сообщении минобороны КНР.

Как писал портал iz.ru, власти Китая намерены создать ультрасовременную армию и сделать КНР военно-технической супердержавой и догнать по этим показателям США. Для этих целей Народно-освободительная армия Китая отобрала для работы в Китайской академии военных наук ученых, специализирующихся на квантовых технологиях и искусственном интеллекте.