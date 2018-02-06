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В КНР провели испытания комплекса ПРО средней дальности

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Фото: Global Look Press/Pang Xinglei
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Китай 5 февраля провел успешное испытание по перехвату ракет средней дальности наземного базирования. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает министерство обороны КНР.

Ведомство отметило, что «в ходе испытания удалось достичь поставленной цели». Тип задействованных в ходе маневров ракет, а также системы обнаружения и перехвата в заявлении минобороны не указываются.

«Испытания являются оборонительными и не направлены против других государств», — говорится в сообщении минобороны КНР.

Как писал портал iz.ru, власти Китая намерены создать ультрасовременную армию и сделать КНР военно-технической супердержавой и догнать по этим показателям США. Для этих целей Народно-освободительная армия Китая отобрала для работы в Китайской академии военных наук ученых, специализирующихся на квантовых технологиях и искусственном интеллекте.

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