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Знаменосца сборной США на открытии Олимпиады выбрали с помощью жребия

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ben Pelosse
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Саночницу Эрин Хэмлин, которая понесет флаг сборной США на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, выбрали, бросив монетку.

Об этом в четверг, 8 февраля, рассказал двукратный олимпийский чемпион в конькобежном спорте Шани Дэвис, который был вторым претендентом на эту честь.

«Команда США поступила бесчестно, выбрав знаменосца с помощью монеты», — цитирует его «РИА Новости».

Предварительно Дэвис и Хэмлин набрали одинаковое число голосов членов сборной.

27 января портал iz.ru сообщил, что на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане США будут представлять рекордные для зимних Олимпиад 242 атлета.

В их число входят 107 женщин и 135 мужчин, которые будут соревноваться в 15 дисциплинах во всех семи видах спорта.

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