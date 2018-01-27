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США отправят в Пхёнчхан самую многочисленную сборную в истории зимних Игр

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Фото: Global Look Press/Daniel A. Anderson/ZUMAPRESS
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На Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане США будут представлять рекордные для зимних Олимпиад 242 атлета, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета США.

В их число входят 107 женщин и 135 мужчин, которые будут соревноваться в 15 дисциплинах во всех семи видах спорта.

На Олимпиаде в Сочи в 2014 году американская сборная была представлена 230 спортсменами и заняла почетное третье место в неофициальном общекомандном зачете. Атлеты из США завоевали девять золотых, семь серебряных и 12 бронзовых медалей.

Ранее стало известно число российских спортсменов, которые отправятся в Пхёнчхан на Игры-2018. В список включены 169 спортсменов, которые смогут выступить под олимпийским флагом.

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