Утвержден окончательный список приглашенных на Олимпиаду-2018 россиян

Стало известно число российских спортсменов, которые отправятся в Пхенчхан на Игры-2018, сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Была окончательно утверждена заявка, куда вошли 169 спортсменов. К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку», — цитирует Позднякова «Интерфакс».

Он уточнил, что общая заявка делегации с сопровождающими состоит из 340 человек.

«Уверен, что, несмотря на то, что наш состав поредел, каждый спортсмен, который поедет, будет выступать не только за себя, но и за тех, кто несправедливо, с нашей точки зрения, были отлучены от Олимпийских игр», — сказал Поздняков.

Ранее 25 января министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что спортсменам, которые не смогут выступить на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, предоставят возможность выступать на других соревнованиях.