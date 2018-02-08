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Хоккеистки КНДР привезли на Олимпиаду устаревшие клюшки из дерева

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Организаторы Олимпийских игр в Пхенчхане выдадут хоккеисткам из Северной Кореи современные клюшки, поскольку спортсменки из этой страны привезли с собой устаревший спортинвентарь. Как уточняет NY Times, иностранные хоккеисты перестали пользоваться такими клюшками еще в 1990-е годы.

На этих Играх хоккеистки из КНДР будут выступать в одной команде со спортсменками из Южной Кореи. После соревнований клюшки им придется вернуть, так как наложенные на Северную Корею санкции запрещают ввозить в страну «предметы роскоши».

Между тем финская фирма Lahta взяла на себя возможные риски со стороны США и предоставила северокорейским атлетам спортивную форму. Это связано с тем, что официальный спонсор Олимпиады, компания Nike, опасается американских санкций, а сами представители КНДР носить произведенную в США одежду не хотят.

Вместе с клюшками спортсменам из КНДР также придется вернуть сувениры от Samsung, еще одного спонсора ОИ-2018. Всем участникам Олимпиады будут подарены смартфоны Galaxy Note 8, однако спортсмены Северной Кореи и Ирана не получат их из-за санкций.

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