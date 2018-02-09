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Вице-президент США может встретиться в Южной Корее с номинальным главой КНДР

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Фото: REUTERS/Ahn Young-joon
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Вице-президент США Майкл Пенс, который прибыл на Олимпийские игры в Южную Корею, может провести встречу со «вторым человеком» КНДР Ким Ен Намом. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на администрацию южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Отмечается, что оба политика будут присутствовать на торжественном ужине в городке Енпхен, организованном в честь открытия зимних Игр в Пхенчхане.

Также на ужине будут присутствовать около 200 гостей, включая 20 первых лиц иностранных государств.

При этом ранее Вашингтон заявил, что делегация США не будет контактировать с представителями КНДР ни во время Олимпийских игр, ни после них.

Майкл Пенс прибыл в Южную Корею 8 февраля и уже успел провести переговоры с Мун Чжэ Ином. Стороны договорились укреплять сотрудничество и усиливать давление на КНДР.

Делегация КНДР прибудет в Южную Корею 9 февраля. Возглавит делегацию 90-летний председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ен Нам.

Помимо него, прибудет и сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Родная сестра лидера КНДР Ким Е Чжон является заместителем начальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи. Как сообщал ранее портал iz.ru, она может пригласить в Пхеньян президента Южной Кореи.

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