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США заявили об успехе кампании по оказанию давления на власти КНДР

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Фото: Global Look Press/PETTER ARVIDSON/imago sportfotodienst
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Кампания по оказанию давления на власти КНДР добилась значительного успеха в 2017 году.

Информацию об этом распространил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

«Наша стратегия в отношении Северной Кореи — это… оказание настолько сильного экономического и политического давления на этот режим, что приведет к прекращению их ядерной программы», — цитирует его ТАСС.

Шах отметил, что благодаря такой стратегии многие страны ослабили сотрудничество с КНДР.

2 февраля портал iz.ru рассказал о том, что по мнению Вашингтона КНДР представляет собой «неотложную и непредсказуемую угрозу» для США, их союзников и партнеров.

В американской ядерной доктрине, опубликованной в феврале, говорится о том, что с 2006 года Пхеньян провел шесть ядерных испытаний, в том числе водородной бомбы. Кроме того, помимо прямой угрозы применения этого оружия существует угроза передачи этих технологий или материалов другим странам, считают авторы доктрины.

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