Вице-президент США и Иванка Трамп не планируют встречаться с сестрой Ким Чен Ына
Вице-президент США Майк Пенс и дочь американского президента Иванка Трамп не имеют планов встречаться с сестрой северокорейского лидера Ким Ё Чжон во время пребывания в Пхёнчхане.
Информацию об этом распространил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.
«Никакие встречи не планируются», — цитирует его «Интерфакс».
КНДР также не склонна вести диалог с США во время Олимпиады.
6 февраля стало известно, что дочь президента США и его старший советник Иванка Трамп будет возглавлять американскую делегацию на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр – 2018 в южнокорейском Пхёнчхане. На церемонии открытия Олимпийских игр делегацию США возглавит вице-президент страны Майк Пенс.
Зимняя Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада — с 9 по 19 марта.
Портал iz.ru сообщил, что в церемонии открытия примут участие 70–75 российских спортсменов.