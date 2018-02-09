Вице-президент США и Иванка Трамп не планируют встречаться с сестрой Ким Чен Ына

Вице-президент США Майк Пенс и дочь американского президента Иванка Трамп не имеют планов встречаться с сестрой северокорейского лидера Ким Ё Чжон во время пребывания в Пхёнчхане.

Информацию об этом распространил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

«Никакие встречи не планируются», — цитирует его «Интерфакс».

КНДР также не склонна вести диалог с США во время Олимпиады.

6 февраля стало известно, что дочь президента США и его старший советник Иванка Трамп будет возглавлять американскую делегацию на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр – 2018 в южнокорейском Пхёнчхане. На церемонии открытия Олимпийских игр делегацию США возглавит вице-президент страны Майк Пенс.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада — с 9 по 19 марта.

Портал iz.ru сообщил, что в церемонии открытия примут участие 70–75 российских спортсменов.