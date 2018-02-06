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Иванка Трамп возглавит делегацию США на закрытии ОИ-2018

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Дочь президента США Дональда Трампа и его старший советник Иванка Трамп будет возглавлять американскую делегацию на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр – 2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Утверждается, что Трамп лично попросил дочь возглавлять делегацию. Иванка намерена также посетить ряд спортивных мероприятий, в которых будут участвовать американские спортсмены. Состав делегации будет объявлен на днях.

На церемонии открытия Олимпийских игр делегацию США возглавит вице-президент страны Майк Пенс.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада — с 9 по 19 марта. Как писал портал iz.ru, в церемонии открытия примут участие 70–75 российских спортсменов, в том числе игроки хоккейной сборной, конькобежцы, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона. Команда России получила 55-й порядковый номер.

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