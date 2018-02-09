Прямой эфир
Сюжет:

США заявили о желании разрешить кризис с КНДР дипломатическим путем

0
Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США считают приоритетным решение северокорейского кризиса дипломатическим путем, но при этом не исключают и других вариантов. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

«Наша стратегия в вопросе Северной Кореи — это денуклеаризация. Это усиление политического давления на режим и его ядерную программу. Эти меры имели успех все эти годы. Десятки стран разорвали связи с Северной Кореей. Мы продолжаем оказывать максимальное давление на режим <…> Мы держим открытыми все опции, но предпочитаем дипломатию», –– цитирует ТАСС представителя Белого дома.

7 февраля портал iz.ru сообщил, что США начали подготовку новых «жестких и агрессивных» экономических санкций в отношении КНДР.

Вашингтон ранее заявлял, что не прекратит оказывать давление на Северную Корею, пока власти страны не откажутся от ядерной и ракетной программ.

При этом, по словам Шаха, кампания по оказанию давления на КНДР добилась значительного успеха в прошлом году.

Россия, в свою очередь, неоднократно призывала США и КНДР к переговорам и отмечала, что альтернативы решения кризиса дипломатическим путем нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СБ ООН одобрил поездку делегации КНДР на Олимпиаду-2018
Лавров раскрыл возможное число жертв в случае войны с КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017