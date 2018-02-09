США заявили о желании разрешить кризис с КНДР дипломатическим путем

США считают приоритетным решение северокорейского кризиса дипломатическим путем, но при этом не исключают и других вариантов. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

«Наша стратегия в вопросе Северной Кореи — это денуклеаризация. Это усиление политического давления на режим и его ядерную программу. Эти меры имели успех все эти годы. Десятки стран разорвали связи с Северной Кореей. Мы продолжаем оказывать максимальное давление на режим <…> Мы держим открытыми все опции, но предпочитаем дипломатию», –– цитирует ТАСС представителя Белого дома.

7 февраля портал iz.ru сообщил, что США начали подготовку новых «жестких и агрессивных» экономических санкций в отношении КНДР.

Вашингтон ранее заявлял, что не прекратит оказывать давление на Северную Корею, пока власти страны не откажутся от ядерной и ракетной программ.

При этом, по словам Шаха, кампания по оказанию давления на КНДР добилась значительного успеха в прошлом году.

Россия, в свою очередь, неоднократно призывала США и КНДР к переговорам и отмечала, что альтернативы решения кризиса дипломатическим путем нет.