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РФ призывает КНДР и США начать переговоры

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Фото: РИА Новости/Илья Питалёв
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Россия призывает Северную Корею и США сесть за стол переговоров в условиях снижения напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

«Сейчас очень хорошее время, сейчас очень позитивный настрой, Олимпиада [в южнокорейском Пхёнчхане], олимпийское перемирие, учений нет <...>. Мы их призываем: «Дорогие друзья, давайте, в общем, начинайте», — цитирует дипломата агентство ТАСС.

Посол подчеркнул, что северокорейский народ «мотивирован на защиту своего политического режима» и «будет воевать». Если ситуация на Корейском полуострове сложится подобным образом, это «будет означать катастрофу не только для Кореи и региона», но станет бедствием «глобального масштаба».

«Не получится так, что они с высоты 20 тыс. м отбомбятся, улетят и ответа не получат. Получат ответ», — заявил Мацегора, предостерегая американских властей от попытки силового решения ситуации.

Дипломат заявил, что в ходе своего визита в Нью-Йорк встречался с официальными лицами обеих стран. Целью поездки было участие в заседании комитета Совета Безопасности ООН по ограничительным мерам в отношении Пхеньяна. Ранее Мацегора заявлял, что гуманитарная ситуация в Северной Корее ухудшается из-за введенных против нее санкций организации, из-за которых населению невозможно доставить продовольствие и лекарства. 6 февраля посол сообщил, что в ходе заседания представил «конкретные предложения» относительно помощи КНДР.

Очередные ограничения в отношении КНДР были введены из-за проводимых Пхеньяном испытаний межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия.

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