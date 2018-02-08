КНДР показала на параде баллистическую ракету нового типа

КНДР в четверг, 8 февраля, продемонстрировала на военном параде межконтинентальную баллистическую ракету нового типа «Хвасон-15». Трансляцию с места событий ведет Центральное телевидение Северной Кореи.

На мероприятии было показано не менее четырех пусковых установок, а также несколько тягачей с ракетой. На параде присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. В нем приняли участие около 13 тыс. северокорейских военнослужащих и 200 единиц военной техники, пишет ТАСС.

Портал iz.ru писал о том, что парад был приурочен к 70-й годовщине основания собственной армии.