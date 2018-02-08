КНДР проведет военный парад перед Олимпиадой

КНДР назначила на сегодня, 8 февраля, военный парад в честь годовщины основания собственной армии 70 лет назад.

Об этом заявила BBC News.

В праздновании примут участие 13 тыс. подразделений и 200 единиц военной техники, сообщает «Интерфакс».

5 февраля портал iz.ru сообщл, что на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане возможно присутствие «человека № 2» в КНДР — заместителя председателя Трудовой партии Кореи Цой Рен Хэ.

Республика Корея и КНДР выступят на открытии Олимпиады под единым флагом. В состав делегации Северной Кореи войдут 550 спортсменов.