Раскрыт план готовящейся атаки на Россию во время Олимпиады

МИД РФ раскрыл план готовящейся информационной атаки на Россию во время зимней Олимпиады-2018.

Информацию об этом распространило само ведомство в среду, 7 февраля.

«Нам известно, что в западных СМИ планируется вброс псевдорасследований на тему «русского следа» в хакерских атаках на информационные ресурсы связанные с проведением зимних Олимпийских Игр», – цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом обвинения будут бездоказательные, подчеркнули в МИД РФ.

15 января Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США заявило, что кибератаки против Украины в 2017 году совершили военные хакеры из РФ. Их целью было подорвать финансовую систему украинского государства на фоне продолжающейся войны в Донбассе.