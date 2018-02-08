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Тренер российских керлингистов назвал причины поражения от команды США

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Тренер сборной России по керлингу Василий Гудин прокомментировал поражение команды по дабл-миксту.

Команда в составе Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого в четверг, 8 февраля, проиграла американцам со счетом 3:9 в первом матче на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Всё зависело от первого броска. Соперник позволял исправиться, но наши ошибки были такими, что шансов не осталось. К матчу с Норвегией, надеюсь, восстановимся», — цитирует его RT.

Гудин добавил, что его подопечные не пойдут на церемонию открытия Игр из-за плотного графика тренировок.

В сентябре портал iz.ru рассказал, что российская федерация керлинга планирует подать заявку на проведение чемпионатов мира 2019 и 2020 годов.

Глава федерации Дмитрий Свищёв заметил, что заявки будут подаваться на все крупные турниры.

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