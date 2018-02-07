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В сборной Норвегии пояснили наличие 6 тыс. доз препаратов от астмы на ОИ-2018

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Фото: Global Look Press/Jon Olav Nesvold
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Врач сборной Норвегии Мона Кьелдсберг рассказала, зачем команда привезла с собой на Олимпийские игры в Пхенчхан огромное количество препаратов от астмы (6 тыс. доз).

По ее словам, медицинская служба сборной перестраховалась и, скорее всего, большее число препарата останется неиспользованным.

«Это правда, что количество доз выглядит для многих очень большим. Я это понимаю. Но если разделить их, цифра не будет выглядеть такой большой. Мы сделали расчет исходя из того, что было на прошлой Олимпиаде. Мы должны быть готовы охватить потребности 250 человек, за которых мы несем ответственность в течение всей Олимпиады», — цитирует ТАСС Кьелдсберг.

7 февраля портал iz.ru сообщил, что по объему привезенных медикаментов норвежцы опередили Германию, Финляндию, Швецию, причем последних двух — в десятки раз.

При этом накануне шведский телеканал SVT показал документальный фильм журналиста Хассе Свенса об организованной в норвежском спорте допинг-системе, которая контролируется федерациями спорта страны.

В расследовании журналистов отмечается, что более 70% олимпийских медалей страны в лыжных гонках завоевано спортсменами, которые якобы страдают астмой. При этом широко известно, что прием средств против астмы оказывает влияние на рост мышечной силы.

На ОИ в Южной Корее норвежская делегация взяла 1,8 тыс. доз симбикорта, по 1,2 тыс. доз альвеско, атровента и айромира, а вентолина — 360 доз.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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