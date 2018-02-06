Шведский телеканал снял документальный фильм о допинг-системе в Норвегии

Шведский телеканал SVT показал документальный фильм об организованной допинг-системе в норвежском спорте. Об этом сообщает expressen.se.

Фильм основан на расследованиях британской газеты Sunday Times и немецкого канала ARD. По информации СМИ, в крови лыжников, которая была сдана на анализ с 2001 по 2010 год, были найдены запрещенные вещества.

При этом, по словам журналиста SVT Хассе Свенса, подобные показатели были найдены лишь у нескольких шведов. По его мнению, это значит, что в Швеции в отличие от Норвегии организованной допинг-системы нет.

Журналист также отмечает, что Норвежская федерация лыжных видов спорта пытается препятствовать раскрытию информации о допинге. При этом, по его словам, «есть много доказательств» существования системы, уточняет «Р-Спорт».

Свенс также утверждает, что почти все лыжники Норвегии, которые завоевывали награды на крупных турнирах в 1990-е годы, употребляли допинг.

Как ранее писал портал iz.ru со ссылкой на британские СМИ, результаты анализов крови 290 спортсменов из России, Норвегии, Австрии, Германии, а также ряда других стран с соревнований в период с 2001 по 2010 год вызвали подозрения у специалистов по допинг-пробам.

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