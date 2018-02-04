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СМИ назвали подозрительной кровь 290 спортсменов разных стран

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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Результаты анализов крови еще 290 спортсменов из России, Норвегии, Австрии, Германии, а также ряда других стран с соревнований в период с 2001 по 2010 годы вызвали подозрения у специалистов по допинг-пробам, сообщили британские СМИ со ссылкой на источники.

По данным The Sunday Times, подозрительными оказались пробы 290 спортсменов-лыжников из Германии, Франции, России, Италии, Швеции, Норвегии и Австрии. Совокупно эти спортсмены завоевали около трети всех медалей Олимпиад и чемпионатов мира, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По данным СМИ, эти спортсмены могли использовать инъекции эритропоэтина или переливание собственной крови. Отмечается, что эти факты не приводили к дисквалификации спортсменов.

Напомним, ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о необходимости реформы Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). Поводом к реформе он назвал оправдательный вердикт суда по апелляциям 28 российских спортсменов, часть из которых теперь могут быть допущены к Олимпиаде в Пхёнчхане.

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