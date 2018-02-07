Норвежцы взяли на ОИ-2018 более 6 тыс. доз препаратов против астмы

Сборная Норвегии взяла с собой на Олимпийские игры-2018 более 6 тыс. доз противоастматических препаратов. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

Норвежцы опережают по объему ввезенных в Южную Корею медикаментов данного типа Германию, Финляндию, Швецию, причем последних двух — в десятки раз.

По утверждению СМИ, норвежская делегация взяла в Пхенчхан 1,8 тыс. доз симбикорта, по 1,2 тыс. доз альвеско, атровента и айромира, а вентолина — 360 доз, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, накануне шведский телеканал SVT показал документальный фильм журналиста Хассе Свенса об организованной в норвежском спорте допинг-системе, контролируемой национальными федерациями по видам спорта.

Портал iz.ru писал ранее, что российский биатлонист Антон Шипулин продолжает готовиться к соревнованиям, несмотря на отстранение от Олимпиады-2018. Спортсмен проверяет телефон после каждого круга, ожидая получить приглашение в Пхенчхан.

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривает апелляции не приглашенных на ОИ-2018 российских атлетов. Заседание выездной панели проходит в Пхенчхане. Всего таких спортсменов — 32. Среди них лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан и биатлонист Антон Шипулин. Спортсмены также отправили жалобы в суд первой инстанции трибунала Лозанны.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.