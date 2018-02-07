Бюджет оргкомитета Олимпийский игр в Пхенчхане составил $2,4 млрд

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что бюджет оргкомитета ОИ-2018 в Пхенчхане составил $2,4 млрд, передает ТАСС.

«Бюджет оргкомитета Игр составил $2,4 млрд», — сказал он.

Бюджет оргкомитета Олимпиады в Сочи, которая прошла в 2014 году, составил около $2,5 млрд.

Ранее стало известно, что представители США не планируют встречаться с делегацией из Северной Кореи на Олимпийских играх в Пхенчхане. В составе делегации из США приедет вице-президент страны Майк Пенс.