Генсек ООН призвал к перемирию на время Олимпийских игр в Южной Корее

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал соблюдать олимпийское перемирие во время зимних Игр в южнокорейском Пхёнчхане.

Свою позицию он изложил в специальном послании, опубликованном в среду, 7 февраля.

«Пусть олимпийский огонь сияет подобно маяку солидарности человечества. Пусть олимпийское перемирие поможет распространить культуру мира», — цитирует его ТАСС.

Зародившись в Древней Греции в VIII веке до н.э., традиция олимпийского перемирия давала возможность спортсменам безопасно прибыть к месту состязаний, а затем вернуться домой.

6 января президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает переговоры между КНДР и Республикой Корея по вопросу предстоящих зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Американский лидер выступил за то, чтобы переговоры привели к чему-то большему. Кроме того, американский лидер считает, что этот диалог — его заслуга.