СМИ сообщили о встрече премьера Южной Кореи с делегацией КНДР

Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён встретится за обедом с представителями северокорейской делегации, прибывшими на открытие Олимпийских игр в Пхенчхан. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Предполагается, что встреча пройдет в отеле Walker Hill на востоке Сеула. На обеде будут присутствовать председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нам и сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон. Встреча состоится на следующий день после того, как их принял президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

В ходе визита в резиденцию южнокорейского президента Ким Е Чжон, занимающая должность замначальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи, передала приглашение от лидера КНДР Ким Чен Ына президенту Республики Корея посетить Пхеньян и провести там двусторонний саммит. Южнокорейский лидер пообещал подумать о визите «после необходимых приготовлений».

Также после визита Ким Е Чжон оставила запись в гостевой книге, где отметила, что ждет сближения Пхеньяна и Сеула.

Делегация из Северной Кореи в составе 22 человек прибыла в южнокорейскую республику 9 февраля.