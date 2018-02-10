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Вице-президент США игнорировал делегацию КНДР в Пхенчхане

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Фото: REUTERS/Yonhap
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Вице-президент США Майкл Пенс во время визита в Южную Корею на Олимпийские игры старался игнорировать делегацию КНДР. Об этом рассказал представитель Белого дома.

«Пенс не пытался избегать северокорейцев, но стремился их игнорировать», –– приводит «РИА Новости» слова представителя американской администрации.

При этом он опроверг слухи о том, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приглашал Пенса на встречу с представителями КНДР и что вице-президент США ушел с приема в честь открытия Игр раньше, лишь бы не встретиться с северокорейцами.

Однако представитель Белого дома отказался комментировать сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи о том, что Пенс вел себя невежливо по отношению к делегации КНДР во время открытия Игр 9 февраля.

Ранее Вашингтон не исключал, что делегация США может провести встречу с представителями КНДР, однако Пенс отказался с ними общаться и во время хоккейного матча, на который его пригласил президент Мун Чжэ Ин, и на котором присутствовала северокорейская делегация, и во время церемонии открытия ОИ.

10 февраля Майкл Пенс заявил, что позиции США и Южной Кореи по отношению к КНДР не расходятся: обе страны настроены наращивать давление на Пхеньян.

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