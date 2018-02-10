Сестра лидера КНДР пожелала более тесных связей между Югом и Севером

Сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон после визита в резиденцию южнокорейского президента Мун Чжэ Ина оставила запись в гостевой книге. Об этом в субботу, 10 февраля, передает агентство «Ренхап».

«Я жду, что Пхеньян и Сеул будут ближе друг другу в сердцах нашего корейского народа, а также достижения объединения и процветания в будущем», — написала она в книге.

Портал iz.ru писал о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Республики Корея Мун Чжэ Ина посетить Пхеньян и провести там двусторонний саммит. Южнокорейский лидер пообещал подумать о визите «после необходимых приготовлений».

Приглашение южнокорейскому лидеру передала сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон, занимающая должность замначальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи. Она прибыла в Сеул 9 февраля и пробудет три дня.

Напомним, в Южную Корею для участия в Олимпиаде прибыла делегация, состоящая из 280 представителей КНДР. В ее состав вошли четверо представителей Национального олимпийского комитета КНДР, 229 болельщиков, демонстрационная команда по тхеквондо из 26 человек и 21 журналист.