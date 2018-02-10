Президент Южной Кореи призвал КНДР начать диалог с США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал лидера КНДР Ким Чен Ына начать диалог с США.

Об этом в субботу, 10 февраля, сообщил на брифинге для СМИ в Сеуле представитель администрации южнокорейского лидера, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

«Возобновление диалога между Соединенными Штатами и Севером необходимо также для развития отношений Юга и Севера», – привел представитель Мун Чжэ Ина его слова.

Северокорейский лидер, в свою очередь, пригласил президента республики в ближайшее время посетить Пхеньян.

Ранее 9 февраля Мун Чже Ин впервые встретился с сестрой лидера КНДР Ким Е Чжон.