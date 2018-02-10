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Делегация КНДР прибыла на встречу с президентом Южной Кореи

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Фото: REUTERS/Yonhap
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Делегация КНДР, возглавляемая сестрой лидера КНДР Ким Ё Чжон, прибыла в субботу, 10 февраля, на встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Сеуле. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Встреча проходит в Голубом доме — официальной резиденции южнокорейского лидера.

Президент Южной Кореи и сестра лидера КНДР впервые встретились 9 февраля. Они пожали друг другу руки на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Ким Ё Чжон — заместитель начальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи. По неофициальной информации, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может получить от нее приглашение посетить КНДР в августе 2018 года.

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