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В МОК назвали символичным объединение Южной Кореи и КНДР на ОИ-2018

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Объединение Южной Кореи и КНДР во время церемонии открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане стало символическим моментом. Об этом заявил директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс.

«Думаю, все со мной согласны, что это был исторический момент. МОК работает над этим где-то с 2014 года. Мы видели прекрасный символ, как всё может измениться. Конечно, мы [МОК], Олимпийские игры сами по себе не могут решить все проблемы мира. Но Олимпийские игры показали, как можно объединиться. Церемония открытия была для нас огромным символическим моментом», — цитирует Адамса агентство «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, 9 февраля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и сестра  северокорейского лидера Ким Е Чжон встретились впервые на церемонии открытия Игр, где пожали друг другу руки. На следующий день делегация, возглавляемая Ким Е Чжон, прибыла на встречу с Мун Чжэ Ином в Сеуле. 

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