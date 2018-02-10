Президент Южной Кореи не исключил свой визит в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в ближайшее время посетить Пхеньян и провести там двусторонний саммит. Южнокорейский лидер пообещал посетить Пхеньян «после необходимых приготовлений».

Об этом сообщил в субботу на брифинге для СМИ в Сеуле представитель администрации южнокорейского лидера, передает ТАСС.

Уточняется, что соответствующее устное послание Мун Чжэ Ину передала сестра лидера КНДР Ким Е Чжон на встрече в Голубом доме переговоров. Ким Чен Ын намерен встретиться с южнокорейским лидером «как можно скорее», сообщил представитель администрации.

Ранее в феврале президент Южной Кореи призвал лидера КНДР начать диалог с США. Делегация из Северной Кореи в составе 22 человек прибыла в южнокорейскую республику 9 февраля.