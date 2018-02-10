США настаивают на отсутствии разногласий с Сеулом по КНДР

Позиции США и Южной Кореи по отношению к КНДР не расходятся: обе страны настроены наращивать давление на Пхеньян. Об этом заявил американский вице-президент Майк Пенс на борту своего самолета, возвращаясь в США из Южной Кореи, сообщает Associated Press.

Пенс возглавлял делегацию США на церемонии открытия Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Во время своего пребывания на соревнованиях Пенс обвинял Пхеньян в попытках воспользоваться участием северокорейских спортсменов для пропагандистских целей. Однако, как отмечает агентство, «Север был встречен на Играх с распростертыми объятиями». Вместе с тем политик продолжил настаивать, что у Вашингтона и Сеула «нет и не будет разногласий».

«Обе стороны вновь подтвердили друг другу, что продолжим стоять решительно и скоординированно взаимодействовать с целью оказания максимального экономического и дипломатического давления на Северную Корею», — сказал вице-президент.

Ранее портал iz.ru сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетить Пхеньян и провести там двусторонний саммит.