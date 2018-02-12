Российские фигуристы завоевали серебро командного турнира на Олимпиаде

Российские фигуристы стали серебряными призерами командного турнира на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Победителями стали канадцы, которые набрали 73 балла. Третье место у сборной США –– 62 балла. Россияне заработали 66 очков.

Завершали соревнования танцевальные дуэты.

Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев получили за свою произвольную программу 110,43 балла и заняли третье место.

Первыми, как и в общем зачете, стали канадцы. Тесса Вирчу и Скотт Моир набрали 118,10 балла. Вторыми стали американцы Майя и Алекс Шибутани (112,01).

Ранее произвольные программы продемонстрировали Михаил Коляда и Алина Загитова. Коляда набрал 173,57 балла, показав второй результат. Загитова стала первой со 158,08 балла.

Для команды олимпийских атлетов из России эта медаль стала второй на Играх в Пхёнчхане.

10 февраля бронзу на дистанции в 1500 м завоевал шорт-трекист Семен Елистратов.