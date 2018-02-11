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Украинец выпал из саней и стал последним на Олимпиаде

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Украинский спортсмен Андрей Мандзий выпал из саней во время первого заезда на Олимпийских играх в Пхёнчхане, в результате чего пришел к финишу 40-м.

Видеозапись инцидента публикует «Лента.ру». Как видно на кадрах, украинский спортсмен прокатился по желобу вместе с санями. После этого он сумел на них вернуться и продолжил заезд.

Во втором заезде он показал 25-е время, но по итогам двух попыток всё равно остался на последнем месте.

Олимпийские игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Ранее сообщалось, что трехкратный олимпийский чемпион немец Феликс Лох стал лидером после двух заездов саночников на Олимпиаде. 

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