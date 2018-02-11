Российские хоккеисты провели командную фотосессию на Олимпиаде-2018

Российские хоккеисты прибыли 11 февраля в Олимпийскую деревню в Южной Корее, пишет «Спорт-Экспресс». Сборная провела командную фотосессию на арене в Канныне.

Как передает RT, спортсмены вышли на лед в нейтральной форме. С ними также сфотографировался тренерский штаб и руководство делегации.

Хоккеисты РФ сыграют первый матч Олимпиады со сборной Словакии 14 февраля.

Ранее портал iz.ru писал, что мужскую сборную России по хоккею встречали в аэропорту Сеула с гимном и флагами.