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Россиянин Репилов стал третьим по итогам двух заездов саночников

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Трехкратный олимпийский чемпион немец Феликс Лох стал лидером после двух заездов саночников на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, сообщает «Спорт-Экспресс».

Вторым идет австриец Давид Гляйршер, третьим — россиянин Роман Репилов, который занял четвертое место в первом заезде.

11 февраля состоятся третий и четвертый заезды. 

Пока у России имеется одна бронзовая медаль, которую принес шорт-трекист Семен Елистратов. Он стал третьим на дистанции 1500 м. 

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