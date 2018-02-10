Россиянин Репилов стал третьим по итогам двух заездов саночников

Трехкратный олимпийский чемпион немец Феликс Лох стал лидером после двух заездов саночников на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, сообщает «Спорт-Экспресс».

Вторым идет австриец Давид Гляйршер, третьим — россиянин Роман Репилов, который занял четвертое место в первом заезде.

11 февраля состоятся третий и четвертый заезды.

Пока у России имеется одна бронзовая медаль, которую принес шорт-трекист Семен Елистратов. Он стал третьим на дистанции 1500 м.