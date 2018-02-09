Прямой эфир

Олимпийские выходные с «Известиями»

Открытие зимних Игр в Пхёнчхане, розыгрыши первых комплектов медалей в биатлоне, лыжных гонках, санном и конькобежном спорте
0
Фото: Getty Images/SeongJoon
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Торжественная церемония открытия ХХIII зимних Олимпийских игр

Сегодня в Пхёнчхане стартуют, пожалуй, самые скандальные зимние Игры во всей истории олимпийского движения. После затяжного допингового разбирательства российские спортсмены всё же примут участие в главных стартах четырехлетия — несмотря на то что Международный олимпийский комитет сделал всё, чтобы максимально сократить состав команды атлетов из РФ. 

На церемонию открытия выйдет в лучшем случае половина нашей делегации — остальные спортсмены предпочли продолжить подготовку к соревнованиям, участвовать в которых они будут под нейтральным флагом.

Стадион в Олимпийском парке построен специально под открытие и закрытие Олимпиады и Паралимпиады — пятиугольная арена будет разобрана по окончании этих мероприятий. Ее проект изначально создавался таким образом, чтобы все зрители смогли в полной мере насладиться олимпийским праздником.

9 февраля, 14:00. Олимпийский парк Хвэнге (Пхёнчхан, Южная Корея). Прямая трансляция на «Первом канале»

Санный спорт. Мужчины-одиночники

123

Фото: Global Look Press/ Frank Hoermann/SVEN SIMON

Несмотря на то что МОК отказался приглашать на Олимпиаду в Пхёнчхан многих российских спортивных звезд, претендовавших на медали, нашим болельщикам всё равно можно надеяться на успех сразу в нескольких дисциплинах. Одной из них является мужской санный спорт, где все надежды сейчас возлагаются на Романа Репилова и Семена Павличенко. Роман Репилов год назад стал обладателем «Большого хрустального глобуса» — приза, вручаемого победителю общего зачета Кубка мира. Семен Павличенко, в свою очередь, неоднократно праздновал успех на чемпионатах Европы.

10 февраля, 13:10, первый и второй заезды (квалификация); 11 февраля, 12:50, третий и четвертый заезды (финал). Центр санных видов спорта «Альпензия» (Пхёнчхан, Южная Корея). Прямые трансляции на «Россия 1» и «Матч ТВ»

Биатлон. Спринт

123

 Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В биатлоне наши спортсмены могут рассчитывать только на чудо. Конечно, у ряда российских биатлонистов есть опыт попадания в призеры международных стартов, а Антон Бабиков становился обладателем золота на одном из этапов Кубка мира в 2016 году. Но в нынешнем сезоне российские биатлонисты показывают крайне низкие результаты. Хотя надежда на то, что ближе к Олимпиаде тренерам удалось подвести своих подопечных к оптимальной форме, всё же остается.

10 февраля (женщины), 11 февраля (мужчины), 14:15. Центр биатлона «Альпензия» (Пхёнчхан). Прямые трансляции на «Первом канале» и «Матч ТВ»

Лыжные гонки. Скиатлон

123

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Из-за высокой вероятности недопуска Сергея Устюгова до Игр в Корее лыжникам изначально пришлось рассчитывать только на 12 спортсменов: Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Панжинский, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова. По оценкам экспертов, на медали вполне могут претендовать Большунов, Червоткин и Непряева.

10 февраля, 10:15 (женщины); 11 февраля, 9:15 (мужчины). Лыжный центр «Альпензия» (Пхёнчхан). Прямые трансляции на «Первом канале» и «Матч ТВ»

Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м

123

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Не избежала потерь и конькобежная сборная. Денис Юсков и Павел Кулижников окончательно лишились шансов выступить в Корее — их апелляции CAS не успеет рассмотреть до начала Игр. Всего же МОК пригласил четырех конькобежцев, причем попавшая в их число Ольга Граф отказалась принимать участие в Олимпиаде. Уже в выходные на лед выйдет Наталья Воронина, которой предстоит принять участие в забеге на 3000 м. В январе именно в этой дисциплине ей удалось завоевать бронзу на чемпионате Европы в Коломне.

10 февраля, 14:00. Ледовый дворец спорта «Овал Кенпхо» (Каннын, Южная Корея). Прямые трансляции на «России 1» и «Матч ТВ»

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017