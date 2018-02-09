Олимпийские выходные с «Известиями»

Торжественная церемония открытия ХХIII зимних Олимпийских игр

Сегодня в Пхёнчхане стартуют, пожалуй, самые скандальные зимние Игры во всей истории олимпийского движения. После затяжного допингового разбирательства российские спортсмены всё же примут участие в главных стартах четырехлетия — несмотря на то что Международный олимпийский комитет сделал всё, чтобы максимально сократить состав команды атлетов из РФ.

На церемонию открытия выйдет в лучшем случае половина нашей делегации — остальные спортсмены предпочли продолжить подготовку к соревнованиям, участвовать в которых они будут под нейтральным флагом.

Стадион в Олимпийском парке построен специально под открытие и закрытие Олимпиады и Паралимпиады — пятиугольная арена будет разобрана по окончании этих мероприятий. Ее проект изначально создавался таким образом, чтобы все зрители смогли в полной мере насладиться олимпийским праздником.

9 февраля, 14:00. Олимпийский парк Хвэнге (Пхёнчхан, Южная Корея). Прямая трансляция на «Первом канале»

Санный спорт. Мужчины-одиночники

Фото: Global Look Press/ Frank Hoermann/SVEN SIMON

Несмотря на то что МОК отказался приглашать на Олимпиаду в Пхёнчхан многих российских спортивных звезд, претендовавших на медали, нашим болельщикам всё равно можно надеяться на успех сразу в нескольких дисциплинах. Одной из них является мужской санный спорт, где все надежды сейчас возлагаются на Романа Репилова и Семена Павличенко. Роман Репилов год назад стал обладателем «Большого хрустального глобуса» — приза, вручаемого победителю общего зачета Кубка мира. Семен Павличенко, в свою очередь, неоднократно праздновал успех на чемпионатах Европы.

10 февраля, 13:10, первый и второй заезды (квалификация); 11 февраля, 12:50, третий и четвертый заезды (финал). Центр санных видов спорта «Альпензия» (Пхёнчхан, Южная Корея). Прямые трансляции на «Россия 1» и «Матч ТВ»

Биатлон. Спринт

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В биатлоне наши спортсмены могут рассчитывать только на чудо. Конечно, у ряда российских биатлонистов есть опыт попадания в призеры международных стартов, а Антон Бабиков становился обладателем золота на одном из этапов Кубка мира в 2016 году. Но в нынешнем сезоне российские биатлонисты показывают крайне низкие результаты. Хотя надежда на то, что ближе к Олимпиаде тренерам удалось подвести своих подопечных к оптимальной форме, всё же остается.

10 февраля (женщины), 11 февраля (мужчины), 14:15. Центр биатлона «Альпензия» (Пхёнчхан). Прямые трансляции на «Первом канале» и «Матч ТВ»

Лыжные гонки. Скиатлон

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Из-за высокой вероятности недопуска Сергея Устюгова до Игр в Корее лыжникам изначально пришлось рассчитывать только на 12 спортсменов: Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Панжинский, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова. По оценкам экспертов, на медали вполне могут претендовать Большунов, Червоткин и Непряева.

10 февраля, 10:15 (женщины); 11 февраля, 9:15 (мужчины). Лыжный центр «Альпензия» (Пхёнчхан). Прямые трансляции на «Первом канале» и «Матч ТВ»

Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Не избежала потерь и конькобежная сборная. Денис Юсков и Павел Кулижников окончательно лишились шансов выступить в Корее — их апелляции CAS не успеет рассмотреть до начала Игр. Всего же МОК пригласил четырех конькобежцев, причем попавшая в их число Ольга Граф отказалась принимать участие в Олимпиаде. Уже в выходные на лед выйдет Наталья Воронина, которой предстоит принять участие в забеге на 3000 м. В январе именно в этой дисциплине ей удалось завоевать бронзу на чемпионате Европы в Коломне.

10 февраля, 14:00. Ледовый дворец спорта «Овал Кенпхо» (Каннын, Южная Корея). Прямые трансляции на «России 1» и «Матч ТВ»

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