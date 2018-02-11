Елистратову вручили бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане

Российскому шорт-трекисту Семену Елистратову вручили бронзовую медаль по результатам соревнования на дистанции 1500 м на Олимпийских играх 2018 года. Торжественная церемония состоялась на медальной площади Пхенчхана, пишет «Спорт-Экспресс».

В финале соревнований спортсмен показал время 2 мин. 10,687 сек. Это принесло первую медаль Олимпиады-2018 в копилку российских атлетов.

Первое место в шорт-треке на дистанции 1500 м занял южнокорейский спортсмен Лим Хе Джун. Он преодолел расстояние за 2 мин. 10,485 сек., установив новый олимпийский рекорд. Второй результат показал голландский шорт-трекист Шинки Кнегт (2.10,555).

11 февраля российская фигуристка Евгения Медведева на Олимпийских играх установила новый мировой рекорд в короткой программе, набрав 81,06 балла.