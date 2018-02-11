Фигуристы из РФ получили удвоенную поддержку на ОИ в Пхенчхане

Фигуристы из РФ получили удвоенную поддержку от зрителей во время олимпийских командных соревнований в Пхенчхане, заявила капитан команды олимпийских атлетов России по фигурному катанию Екатерина Боброва. Об этом сообщает ТАСС.

«У меня возникло ощущение, что, когда приедем на Игры, поддержка будет в два раза больше. Люди понимают наше положение, по-человечески хотят нас поддержать», — сказала она.

Фигуристка также отметила, что рада находиться на соревнованиях.

Командный турнир закончится 12 февраля. Олимпийские атлеты из России занимают второе место, на первом — сборная Канады.

Российские фигуристы Дмитрий Соловьев и Екатерина Боброва показали третий результат в короткой программе на турнире.