Фигуристка Загитова заменит Медведеву в произвольной программе Игр

Чемпионка Европы Алина Загитова заменит Евгению Медведеву в произвольной программе в рамках командного турнира Олимпиады-2018. Ранее 11 февраля Медведева одержала победу в короткой программе, набрав 81,06 балла, что стало новым мировым рекордом.

«Завтра я буду болеть за Алину», — сказала Медведева журналистам, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что после победы Медведевой российские фигуристы выходят на второе место в командном турнире. Всего в произвольную программу квалифицировались: Канада (35 очков), олимпийские атлеты из России (31), США (29), Япония (26), Италия (26).