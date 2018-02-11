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Фигуристка Загитова заменит Медведеву в произвольной программе Игр

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Фото: REUTERS/Grigory Dukor
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Чемпионка Европы Алина Загитова заменит Евгению Медведеву в произвольной программе в рамках командного турнира Олимпиады-2018. Ранее 11 февраля Медведева одержала победу в короткой программе, набрав 81,06 балла, что стало новым мировым рекордом. 

«Завтра я буду болеть за Алину», — сказала Медведева журналистам, передает «РИА Новости»

Ранее стало известно, что после победы Медведевой российские фигуристы выходят на второе место в командном турнире. Всего в произвольную программу квалифицировались: Канада (35 очков), олимпийские атлеты из России (31), США (29), Япония (26), Италия (26).

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