Фигуристка Медведева побила мировой рекорд в короткой программе на ОИ

Российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу в короткой программе в рамках командных соревнованиях на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает агентство ТАСС.

За прокат короткой программы Медведева набрала 81,06 балла, установив новый мировой рекорд. Прежнее достижение принадлежит также Медведевой — россиянка получила 80,85 балла на командном чемпионате мира в Токио.

Второе место заняла итальянка Каролина Костнер (75,10 балла). Третье место получила представительница Канады Кэйтлин Осмонд (71,38 балла).

Таким образом, российские фигуристы выходят на второе место в командном турнире. Всего в произвольную программу квалифицировались: Канада (35 очков), олимпийские атлеты из России (31), США (29), Япония (26), Италия (26).

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