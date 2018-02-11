Прямой эфир
Сюжет:

Фигуристка Медведева побила мировой рекорд в короткой программе на ОИ

0
Фото: REUTERS/Damir Sagolj
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу в короткой программе в рамках командных соревнованиях на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает агентство ТАСС.

За прокат короткой программы Медведева набрала 81,06 балла, установив новый мировой рекорд. Прежнее достижение принадлежит также Медведевой — россиянка получила 80,85 балла на командном чемпионате мира в Токио.

Второе место заняла итальянка Каролина Костнер (75,10 балла). Третье место получила представительница Канады Кэйтлин Осмонд (71,38 балла).

Таким образом, российские фигуристы выходят на второе место в командном турнире. Всего в произвольную программу квалифицировались: Канада (35 очков), олимпийские атлеты из России (31), США (29), Япония (26), Италия (26).

Ранее портал iz.ru сообщил, что шорт-трекист Семен Елистратов завоевал первую медаль среди россиян на ОИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Соревнования по горнолыжному спорту на Олимпиаде перенесены
Форму российских атлетов назвали самой стильной на Олимпиаде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017