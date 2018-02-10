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Форму российских атлетов назвали самой стильной на Олимпиаде

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Фото: TASS/ZUMA/Petter Arvidson
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Обозреватель американского издания The Wall Street Journal Джейсон Гэй назвал форму российских спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане самой стильной по сравнению с другими командами.

«Российские атлеты выглядят очень стильными — дизайн этой формы выглядит просто, неброско, в отличие от предыдущих пестрых форм российских спортсменов», — приводит ТАСС выдержку из статьи.

Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинул ряд требований к форме российских спортсменов, приглашенных на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан. На экипировке атлетов запрещено изображать герб России и эмблему ОКР, а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг.

«Учитывая всё безумие перед Играми, россияне могли просто отказаться от формы, но, по-моему, своей одеждой они привлекли к себе внимание и выглядят лучше всех остальных на Олимпиаде», — заметил Джейсон Гэй.

Ранее портал iz.ru писал, что северокорейские хоккеистки привезли на Олимпийские игры деревянные клюшки, которые устарели еще в 90-е годы.

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